ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಯೋಗ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಶಿ ಇವು
Jupiter favored zodiac ಗುರು ಗ್ರಹದ ಅನುಗ್ರಹವಿರುವ ರಾಶಿಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸುಗಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದವರು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಗುರು ಗ್ರಹದ ಅನುಗ್ರಹವಿರುವ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುವು ತುಂಬಾ ಶುಭ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಜನರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಗುರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಆಳವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರು ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಯಶಸ್ಸು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ರಾಶಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನಂತರ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಂದು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕೂಡ ಒಲವು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ದಯಾಳು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕಾರಿ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಚಿಂತನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.