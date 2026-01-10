ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಗುರು-ಭೂಮಿ ಹತ್ತಿರ, ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 4 ರಾಶಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಭಾಗ್ಯ
Jupiter closest to earth tonight guru make rajyog money for 4 zodiac signs 9 ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ, ಗುರುವನ್ನು ದೇವಗುರು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಜನವರಿ 10, 2026 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನವು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೇವಗುರು ಗುರುವು ಭೂಮಿಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಾನೆ.
ಮೇಷ
ಗುರುವಿನ ನೇರ ನೋಟದಿಂದ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಅವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಅವರು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಈ ಅವಧಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಸಿಂಹ
ಗುರುವಿನ ಶುಭ ನೋಟದಿಂದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಈ ಅವಧಿ ಶುಭವಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಧನು
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಶುಭ. ನೀವು ಶಿಕ್ಷಣ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರುತ್ತೀರಿ.
ಕುಂಭ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಈ ಶುಭ ಸಂಯೋಗವು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.