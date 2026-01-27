ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೈಮ್
Four Planet Conjunction ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಎರಡು ಅಲ್ಲ, ಬರೋಬ್ಬರಿ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳು ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಐದು ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ.
Planet Conjuction
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಶುಕ್ರ, ಬುಧ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಐದು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಅವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ...
1.ವೃಷಭ ರಾಶಿ...
ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಮಂಗಳ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧರ ಸಂಚಾರವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಲಾಭ ತರಲಿದೆ. ಈ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಲಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿರಿ. ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿದು ಸಂಬಂಧಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2.ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ...
ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ 4 ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಅಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಫೈನಾನ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ. ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲಿದೆ. ಧನಲಾಭದ ಯೋಗವಿದ್ದು, ಸಾಲದ ಬಾಧೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.
3.ತುಲಾ ರಾಶಿ...
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿನ ಈ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಹೊಸ ದಾರಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ. ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗವಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ..
ಈ ಗ್ರಹ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿವಾದಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು. ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವ ಯೋಗವಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಿರಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ..
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಗ್ರಹ ಸಂಯೋಗವು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಅಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಆಸೆ ಈಡೇರಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿ, ಉತ್ತಮ ಹೆಸರು ಗಳಿಸುವಿರಿ.