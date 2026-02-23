ರಾಹು ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಇವರೆಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ, ಬರೀ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ
Favorite Zodiac Sign Of Rahu ರಾಹುವಿನೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ರಾಹು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ರಾಹುವಿನ ಅತ್ಯಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯಬಹುದು.
ರಾಹು
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಹುವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮಾನವ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಗೊಂದಲ, ದುರಾಸೆ, ಹಠಾತ್ ಘಟನೆಗಳು, ಪ್ರಯಾಣ, ಅನೈತಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ರಾಜಕೀಯ, ಗೀಳಿನ ನಡವಳಿಕೆ, ಹಠಾತ್ ಯಶಸ್ಸು, ತ್ವರಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಅಥವಾ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳಿಗೆ ರಾಹುವನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಸ್ಥಾನವು ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ಜೀವನದ ಈ ಅಂಶಗಳು ಮೊದಲು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ರಾಹು ಮಹಾರಾಜನು ತಾನು ದಯೆ ತೋರುವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಮಿಥುನ: ರಾಹುವಿನ ಉತ್ತುಂಗ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಚಿಂತನಶೀಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ಜಾಣತನದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇದು ತ್ವರಿತ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ: ರಾಹುವಿನ ಸ್ನೇಹಿ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯನ್ನು ರಾಹು ಗ್ರಹದ ಸ್ನೇಹಪರ ಚಿಹ್ನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಅವರ ಸ್ಥಳೀಯರ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಇದು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೂ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ: ರಾಹುವಿನ ಶುಭ ರಾಶಿ
ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ರಾಹು ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಚಿಹ್ನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವರ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಹ ಅವನು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ರಾಹು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂಪತ್ತು ಅಥವಾ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.