ಕೇತುವಿನಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ 3 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅದೃಷ್ಟ, ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ
Ketu transit ಕೇತು ತನ್ನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆ ಅಥವಾ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ದೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೇತುವಿನ ಈ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕೇತು
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕೇತುವಿನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೇತುವನ್ನು ನೆರಳು ಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೋಷಪೂರಿತ ಗ್ರಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇತು ತನ್ನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆ ಅಥವಾ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ದೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇತು ಏಪ್ರಿಲ್ 20, ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ 4:49 ಕ್ಕೆ ಮಘಾ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ಅಧಿಪತಿ ಕೇತು ದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂಚಾರವು ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಹುವಿನ ಈ ಸಂಚಾರವು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕ ರಾಶಿ
ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಾಧ್ಯ, ಆದರೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ಸಹ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.
ಸಿಂಹ
ಈ ಸಮಯ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನ್ನಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು, ಅದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.