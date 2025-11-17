ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಆರಂಭ, ಅದೃಷ್ಟ
gajkesari rajayoga after 12 years guru Chandra yuti lucky zodiac signs ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಯೋಗ. ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗಗೊಂಡಾಗ ಈ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ತುಂಬಾ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾಗ ಈ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಯೋಗವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 8, 2025 ರಂದು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಗುರುವು ತನ್ನ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯಾದ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ದಿನ ಚಂದ್ರನು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಗೆ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಜಯೋಗವು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹತ್ತನೇ ಮನೆ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಗವು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಗಳು, ಬಡ್ತಿ, ಅಧಿಕಾರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಥವಾ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಸಮಯ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯ ಮನೆಯಾದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಈ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವವು ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು, ಹಳೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಮನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು, ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅನೇಕ ಈಡೇರದ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ.