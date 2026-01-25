ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ 3 ರಾಶಿಗಳು ಇವು..!
February Wealth Horoscope ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಲಿವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಲಿವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
Image Credit : Getty
ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ. ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಯೋಗವಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಪರಿಹಾರಗಳಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರಲಿವೆ.
Image Credit : Getty
ಕುಂಭ ರಾಶಿ...
ಫೆಬ್ರವರಿ 3, 2026 ರಂದು ಬುಧ ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅನಾಥರಿಗೆ, ವೃದ್ಧರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಶುಭ.
Image Credit : Getty
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಎರಡನೇ ಮನೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಯೋಗವಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
Image Credit : Getty
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಬುಧ, ಸೂರ್ಯ, ಶುಕ್ರರು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದರಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಯೋಗವಿದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
