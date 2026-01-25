4 ಗ್ರಹದಿಂದ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ 5 ರಾಜಯೋಗ, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಬೊಂಬಾಟ್ ಅದೃಷ್ಟ
February rashifal ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. 4 ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಯೋಗಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಂಪತ್ತು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ
ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಉಳಿದಿವೆ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡಲ್ಲ, 5 ಪ್ರಬಲ ರಾಜಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 3 ರಂದು, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಗ್ರಹವಾದ ಬುಧ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 6 ರಂದು ಶುಕ್ರನು ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 13 ರಂದು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 23 ರಂದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಈ ಚಲನೆಯಿಂದಾಗಿ, ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ, ಆದಿತ್ಯ ಮಂಗಲ ಯೋಗ, ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ಯೋಗದಂತಹ ಪ್ರಬಲ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಬಡ್ತಿ ಸಾಧ್ಯ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವೆಚ್ಚಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಜನರು ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಕೆಂಪು ದಾಳಿಂಬೆ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸಬೇಕು, ಇದು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಹೊಸ ಹಂತದ ಆರಂಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ರ ನಂತರ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಿಗಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಶನಿವಾರದಂದು ನೀವು ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಿದರೆ ಶುಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ
ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನಕರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಈಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಜೀವನದ ರೈಲು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ
ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತರಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಆದಾಯ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಸಮಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ.