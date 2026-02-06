ಫೆಬ್ರವರಿ 6 ರಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿ: ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ರಾಹು, 3 ರಾಶಿಗೆ ಬೊಂಬಾಟ್ ಲಾಟರಿ
February 2026 ಶುಕ್ರನು ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶುಕ್ರನು ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಾದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಹು ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಶುಕ್ರನು ಶನಿಯ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ರಾಹುವಿನ ಜೊತೆ ಸಂಧಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ರಾಹು
ಫೆಬ್ರವರಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನು ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದನು. ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 6 ರಂದು ಶುಕ್ರನು ಮಕರ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಶನಿಯು ಆಳುವ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ಎಂಬ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಗ್ರಹವಿದೆ. ಶನಿಯ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಶುಕ್ರನು ರಾಹುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಈ ಜೋಡಿ ಮಾರ್ಚ್ 1, 2026 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ರಾಹು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ರಾಹು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಚಲನೆ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಪ್ರಣಯದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಹು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಹಣದ ಒಳಹರಿವು ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಜನರು ಸಾಲದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬರಬಹುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒತ್ತಡ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ. ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನೀವು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.