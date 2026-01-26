4 ಗ್ರಹಗಳ ಮಹಾ ಸಂಗಮ 5 ರಾಜಯೋಗ, ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿ ಮುಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನ
February 2026 5 rajayoga ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೂರ್ಯ, ಮಂಗಳ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಾದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹ
ಈ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜಿತ ಸ್ಥಾನವು ಹಲವಾರು ಶುಭ ಮತ್ತು ಫಲಪ್ರದ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 3, 2026 ರಂದು, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಗ್ರಹವಾದ ಬುಧವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 6 ರಂದು ಶುಕ್ರನು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯನ್ನು, ಫೆಬ್ರವರಿ 13 ರಂದು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 23 ರಂದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಗ್ರಹ ಚಲನೆಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ, ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ, ಆದಿತ್ಯ ಮಂಗಳ ಯೋಗ, ಬುದ್ಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ಯೋಗದಂತಹ ಪ್ರಬಲ ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಐದು ರಾಶಿ ಈ ಸಂಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಹೊಸ ಯುಗದ ಆರಂಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ರ ನಂತರ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬದಲಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸವು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಶನಿವಾರದಂದು ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನಕರ ತಿಂಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಈಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಜೀವನವು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮರಳುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಸಹ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೂ ಈ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ.