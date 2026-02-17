ಫೆಬ್ರವರಿ 18, 2026 ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿ ತರುತ್ತದೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಪಕ್ಕಾ
February 18 2026 brings a wealth boost for 3 zodiac signs ಫೆಬ್ರವರಿ 18 2026 ಈ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ರಾಶಿಗಳು ಇವರು.
ಅದೃಷ್ಟ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ
ಅದೃಷ್ಟ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಫೆಬ್ರವರಿ 18 ದಿನಾಂಕದಂದು ಅಪರೂಪದ ಗುರು ತ್ರಿಕೋನ ಚಂದ್ರನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಂಶದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ, ಆದಾಯದ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ 8ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಗುರು ಚಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ಇದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಬರಬಹುದು. ಹಣಕಾಸು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ. ಬೋನಸ್ ಸಿಗಬಹುದು, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಸಂಪತ್ತಿನ ರಚನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲವಾದ ಅದೃಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಸಿಂಹ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಆರ್ಥಿಕ ಆವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯ ಮನೆಗಳು ಗುರುವಿನ ವಿಸ್ತರಣಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಚಂದ್ರನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಆದಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಅವಕಾಶ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮನ್ನಣೆ ಲಾಭವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುವುದು. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ನೇರ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದೆ. ಗ್ರಹ ಜೋಡಣೆಯು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಆದಾಯ ವಲಯವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಗುರುವು ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಚಂದ್ರನು ಸಮಯದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.