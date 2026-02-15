ಫೆಬ್ರವರಿ 16 ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರದ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, 4 ರಾಶಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಜೀವನ, ಹಣ
Surya nakshatra pada gochar 2026 in dhanishtha nakshatra ಫೆಬ್ರವರಿ 16 ರಂದು ಸೂರ್ಯನು ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರದ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ, ಇದು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು.
ಸೂರ್ಯ
ಸೋಮವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 16, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:23 ಕ್ಕೆ, ಸೂರ್ಯನು ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರದ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಗ್ರಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದರೂ, ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಪಿತೃತ್ವ, ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಗ್ರಹ ಸೂಚಕವಾದ ಸೂರ್ಯನು ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರದ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸೋಣ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಈ ಸಂಚಾರವು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಹಣದ ಒಳಹರಿವು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಈ ಸಂಚಾರವು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಬಹುದು. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಮಯವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಈ ಸಂಚಾರವು ವಿಶೇಷ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಸೃಜನಶೀಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅವರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಗಾಢವಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.