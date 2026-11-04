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- ಹಲವು ವರ್ಷ ನಂತರ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ+ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ, 4 ರಾಶಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ
ಹಲವು ವರ್ಷ ನಂತರ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ+ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ, 4 ರಾಶಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ
ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗದ ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಜನೆಯು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ಮೇಷ ರಾಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ+ಬುಧಾದಿತ್ಯ
ಈ ವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 8, 2026 ರ ಭಾನುವಾರದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರವು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧದ ಸಂಯೋಗವು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭವಾಗಬಹುದು. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸು, ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಶುಭ ಸಮಯವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು. ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬರಬಹುದು. ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಹೊಸ ಜನರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಬಯಸುವ ಕಾಲೇಜು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯವು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಗೌರವವು ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶವು ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಅದೃಷ್ಟಕರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂತೋಷ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು.