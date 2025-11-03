ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದಿಗ್ಬಲ ಯೋಗ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ
digbala yogam 2025 5 zodiac signs has lucky and big changes in next days ದಿಗ್ಬಲ ಯೋಗವು ಬುಧ ಅಥವಾ ಗುರು ರಾಶಿ ಅಥವಾ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಶುಕ್ರ ಅಥವಾ ಚಂದ್ರ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಶನಿ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಅಥವಾ ಮಂಗಳ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದ ಜೊತೆಗೆ, ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಈ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿಯೂ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಜ ಪೂಜೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಭ ಘಟನೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಂಪತ್ತು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಸಂಚಾರ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಲವಾದ ಯೋಗವಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ದಿಗ್ಬಲ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಯ ಮಹತ್ವವು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಶತ್ರು ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಿರತೆ ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರವಿಯ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ದಿಗ್ಬಲ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಯೋಗ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಬಹಳವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇತರರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಷೇರುಗಳು, ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಆದಾಯ-ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಕುಂಭ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ದಿಗ್ಬಲ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರ ಯೋಗದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.