ಚಂದ್ರ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಶಿಗೆ 'ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು' ಪ್ರಾರಂಭ, ಪ್ರಗತಿ
ನಿನ್ನೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:13 ಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರನು ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಈ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಚಂದ್ರ ಸಂಚಾರ
ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ರಂದು ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರದ ನಂತರ, ಮೇ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮಿಥುನ, ತುಲಾ ಮತ್ತು ಧನು ರಾಶಿಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಈ ಸ್ಥಾನವು ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಮೊದಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಸಂತೋಷದ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರು 11 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ತರುತ್ತವೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ.