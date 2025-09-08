ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:28 ಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆ, ಅದೃಷ್ಟ
ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8, 2025 ಇಂದು ಚಂದ್ರನು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅದು ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ.
- FB
- TW
- Linkdin
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8, 2025 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:28 ಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರನು ದೇವರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಬಾರಿ ಚಂದ್ರನು ಗುರು ಅಂದರೆ ದೇವಗುರು ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಚಂದ್ರನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಮೇಲಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಾದ ಜನರು ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವವು ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಯವರು ತಮ್ಮ ಬಲವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಹಳೆಯ ನಿಧಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದೇ ಆಗಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದಾಗಿರಬಹುದು.
ವೃಷಭ ಮತ್ತು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ನಂತರ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಹಿಂದೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಯವರು ಭೂ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮುಂಬರುವ ಸಮಯವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.