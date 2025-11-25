2026 ರಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಮೂರು ಬಾರಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ, ಈ ಎರಡು ರಾಶಿಗೆ ಶುಭ
budh vakri 3 times horoscope 2026 lucky zodiac signs ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಬುಧನು ಮಾನವನ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ತರ್ಕ, ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ, ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಮಾತನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾನೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ ಬುಧ ಯಾವಾಗ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ.
2026 ರಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಯಾವಾಗ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ?
ದ್ರಿಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಮೊದಲು ಫೆಬ್ರವರಿ 26, 2026 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:17 ಕ್ಕೆ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾರ್ಚ್ 21 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1:02 ರವರೆಗೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಜೂನ್ 29 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11:05 ಕ್ಕೆ ಬುಧವು ತನ್ನ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವ ಚಲನೆಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜುಲೈ 24 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4:27 ರವರೆಗೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತೆ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುತ್ತದೆ.
ಬುಧ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:41 ಕ್ಕೆ ಬುಧ ತನ್ನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು 21 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 21 ದಿನಗಳ ನಂತರ, ನವೆಂಬರ್ 13 ರಂದು, ರಾತ್ರಿ 9:22 ಕ್ಕೆ, ಬುಧವು ಹಿಮ್ಮುಖದಿಂದ ನೇರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಬುಧನ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿಯಾದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ 2026 ವರ್ಷವು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ, ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಾರ್ಕಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಹುದಿನಗಳ ಆಸೆ ಈಡೇರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬುಧನ ನೆಚ್ಚಿನ ರಾಶಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಸುಧಾರಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಸಾಲವಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ.