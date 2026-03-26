ಪಂಚಮುಖಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಈ 2 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಧರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಸಂತೋಷ
Astro tips panchmukhi rudraksha ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಐದು ಮುಖದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗೆ ಯಾವ ಎರಡು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಶುಭ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ ಗುರು. ಈ ಸ್ಥಳೀಯರು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ತ್ವರಿತ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೀನ
ಐದು ಮುಖದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಇದು ಗುರುವಿನ ರಾಶಿಚಕ್ರವೂ ಆಗಿದೆ. ಐದು ಮುಖದ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.
ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸುವಾಗ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು?
ಈ ಎರಡು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸಿದ ನಂತರ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಪಂಚಮುಖಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸಿದ ಜನರು ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಬಾರದು. ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಗುರು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗುರುವಾರದಂದು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಗಂಗಾ ನೀರು ಅಥವಾ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಮಂತ್ರವನ್ನು 11 ಬಾರಿ ಜಪಿಸಿ. ಮಂತ್ರ- 'ಓಂ ಗ್ರಾಣ್ ಗ್ರೀಮ್ ಗ್ರೌನ್ ಸಹ ಗುರ್ವೇ ನಮಃ'. ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿದ ನಂತರ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿ.