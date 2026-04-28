ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು ಕಳೆದು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಹೊಳೆಯುವ ಮುನ್ನ ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಆಗುತ್ತೆ
Astro tips 5 signs of good time coming ಕತ್ತಲೆ ಗಾಢವಾದಷ್ಟೂ ಬೆಳಕು ಹತ್ತಿರವಾಗುವುದು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹದಗೆಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ, ಭಯಪಡಬೇಡಿ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಎಂದರ್ಥ ಇರಬಹುದು.
ಅದೃಷ್ಟ ಹೊಳೆಯುವ ಮುನ್ನ ಕಾಣುವ ಸನ್ನೆ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಶನಿ, ರಾಹು ಅಥವಾ ಕೇತು ಮುಂತಾದ ಗ್ರಹಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಜೀವನವು ಹೆಚ್ಚು ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ದುರದೃಷ್ಟ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಅವುಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ದಿನಗಳ ಬರುವಿಕೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯಗಳನ್ನು ದಾಟುವ ಮೂಲಕ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಹೋರಾಟವು ಮುಂಬರುವ ಉತ್ತಮ ಸಮಯಗಳಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ, ಜನರ ಮರಳುವಿಕೆ
ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಜೊತೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು: ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಜಗಳಗಳು ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮನಸ್ತಾಪ ಸಹ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಇದು ಶಕ್ತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ.
ಹಳೆಯ ಜನರ ಮರಳುವಿಕೆ: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಜನರು ಮರಳುವಿಕೆಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಅಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಹಾರವು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆರಂಭಗಳು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ನಿದ್ರೆ
ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಕನಸುಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ವಿಚಿತ್ರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿದ್ರೆಯಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಇದು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತುಬದಲಾವಣೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.
ಮನಸ್ಸು
ಚಂಚಲ ಮನಸ್ಸು: ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲವಾಗುವುದು ಸಹ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯು ಹೊಸ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.