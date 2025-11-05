ಇಂದು ಬುಧವಾರ ಒಂದಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ 3 ರಾಜಯೋಗ, 4 ರಾಶಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ
5 november 2025 kartik purnima rajayoga 4 zodiac get money prosperity ಇಂದು ಒಂದಲ್ಲ ಮೂರು ರಾಜಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ರಾಜಯೋಗವು 4 ರಾಶಿ ಜನರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.
ರಾಜಯೋಗ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಹಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಹಲವಾರು ಶುಭ ಯೋಗಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ನವೆಂಬರ್ 5 ರಂದು, ಚಂದ್ರನು ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಗುರು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ. ಶುಕ್ರನು ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮಂಗಳನು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ರುಚಕ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಒಟ್ಟಾಗಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ, ಅಮೃತ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗವೂ ಇಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಮೇಷ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಯೋಗವು ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬಹುದು. ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದು ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದು ಶುಭ ಸಮಯ. ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವವರು ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರ ಬೆಂಬಲವು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಈ ಸಮಯವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಮಯ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಬೇಡಿ. ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಮೀನ
ದೀಪಾವಳಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಸೋಮಾರಿತನ ಅಥವಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು.