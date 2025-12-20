ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನ 3 ಶುಭ ಯೋಗ, ಈ 3 ರಾಶಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಬಲ್
3 zodiac sins lucky because of shukraditya and 2 more yog on 2026 1 january ಈ ಬಾರಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನದ ಆರಂಭವು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ, ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಮಂಗಳಾದಿತ್ಯ ರಾಜ ಯೋಗವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ.
ರಾಜಯೋಗ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ, ಮಂಗಳಾದಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗಗಳ ರಚನೆಯು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ ಮತ್ತು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಹು ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳು ಸೂರ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಆದಿತ್ಯ ಯೋಗಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅದೃಷ್ಟ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ 3 ರಾಜಯೋಗಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡಾಗ, ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ನೋಡಿ.
ವೃಷಭ
2026 ರ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ, ಮಂಗಳಾದಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ದಿನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ, ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರು ಉಳಿತಾಯದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಸೆಯೂ ಈಡೇರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ
2026 ರ ಮೊದಲ ದಿನ 3 ಯೋಗಗಳಿರುವ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಹಠಾತ್ ಹಣದ ಒಳಹರಿವು ಸಾಧ್ಯ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರನ್ನು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ. ಬುಧ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ, ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಲಿವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬರಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶುಭ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗವಿಲ್ಲದವರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು.