ಶುಕ್ರವಾರ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ, ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗದ ಮಹಾ ಸಂಯೋಜನೆ, ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಲಾಟರಿ
ಜುಲೈ 3, 2026 ರ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜಾತಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಮೇಷ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮಕರ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ, ಹಣ, ಪ್ರೀತಿ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನು ಓದಿ.
ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷದ ಸಿಹಿ ಅಲೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗುವನ್ನು ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಳವಳಗಳು ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಲ್ಪಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿ, ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಪರಿಚಿತರನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ನಂಬುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತವಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ವಾದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಆತುರದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನೀವು ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆಂಬಲವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನೀವು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶವು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಇರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಸಹ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಬಲವಾದ ಸೂಚನೆ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಬಲವಾದ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ನೀತಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಬಹುದು. ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದವು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡರೂ, ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಳೆಯ, ಅಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಬೆಂಬಲವು ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಕಾಳಜಿಗಳಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅವರನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಸಮತೋಲನ
ತುಲಾ
ಇಂದು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀವು ಯೋಜಿತ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ನೀವು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಮನೆ ನವೀಕರಣ ಅಥವಾ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ.
ಹೊಸ ಅವಕಾಶ
ಧನು ರಾಶಿ
ಇಂದು ನೀವು ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತೀರಿ. ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೊಸ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಗೊಂದಲಗಳು ಮುಂದುವರಿದರೂ, ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ತರಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ
ಕುಂಭ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಚನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಉಪಕ್ರಮವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಂತರಿಕ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅವಕಾಶ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು.
ಮೀನ:
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಂಬುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಯಾರಾದರೂ ಸಿಹಿ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.