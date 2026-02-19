18 ವರ್ಷ ನಂತರ ಸೂರ್ಯ ಕೇತು ಜೊತೆ ಅಪರೂಪದ ಯೋಗ, 3 ರಾಶಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಯೋಗ, ಆದಾಯ ಡಬಲ್
18 years later samsaptak yog of sun and ketu ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇತು 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಪರೂಪದ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯ ಕೇತು
ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಸೂರ್ಯ, ಮಾರ್ಚ್ 15, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1:08 ಕ್ಕೆ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 14, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:38 ರವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವನು ಕೇತುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ (180 ಡಿಗ್ರಿ) ನೆಲೆಗೊಂಡಾಗ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕೇತು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಕೇತುವನ್ನು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿರಬಹುದು.
ಕುಂಭ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೇತು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಈ ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರು ಕೂಡ ಅನುಕೂಲಕರ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸೂರ್ಯ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಹೊಸ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಸ ಯೋಗಗಳಿವೆ. ಬಡ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳು ಹಣವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತೀರಿ.
ತುಲಾ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರ ಅನೇಕ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮವಾಗಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಈ ಯೋಗವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರು ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅವರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗಬಹುದು. ಬಡ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಬಡ್ತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.