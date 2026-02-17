ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ಇಂದ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣದ ಜೊತೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಶುಭ, ಎಷ್ಟು ಹುಷಾರಿದ್ದರೂ ಸಾಲದು
17 february 2026 Surya Grahan Amavasya unlucky zodiac signs ಫೆಬ್ರವರಿ 17 2026 ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ ದಿನ. ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಫೆಬ್ರವರಿ 17, 2026 ರ ಮಂಗಳವಾರ
ಫೆಬ್ರವರಿ 17, 2026 ರ ಮಂಗಳವಾರವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು, ಫಾಲ್ಗುಣ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಸಂಜೆ 5:30 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. 2026 ರ ಮೊದಲ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಈ ದಿನದಂದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪರಿಘ ಯೋಗವು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದ ಸೂಚಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಚಂದ್ರನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:05 ಕ್ಕೆ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ರಾಹು ಈಗಾಗಲೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಗುರು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೇತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಣವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಗುರು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಹಗಳ ಗೊಂದಲವು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಕಾಗದಪತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ದಿನದಂದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಗ್ರಹಣದ ನಂತರ, "ಓಂ ಬಂ ಬುಧಾಯ ನಮಃ" ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು 21 ಬಾರಿ ಜಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಹೆಸರುಕಾಳುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ. ಇದು ಬುಧ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯ, ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಕೇತುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ವಿಷಯಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮಾನಸಿಕ ಅಶಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಇರಬಹುದು. ಗ್ರಹಣ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಕನಿಷ್ಠ 11 ಬಾರಿ 'ಓಂ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ' ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ನೆಲೆಸಿದ್ದು, ಇದು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಣವು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಹಠಾತ್ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಹೂಡಿಕೆ ಗೊಂದಲಗಳು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. ಸಂಜೆ, ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬೇಳೆ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಬುಧ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ರಾಹುಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲ ಎರಡನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಣವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಗ್ರಹಣದ ನಂತರ ನಿರ್ಗತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ನೀಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು "ಓಂ ಶಂ ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ" ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿ. ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಹಣದ ದಿನದಂದು ನೀವು ಮಾನಸಿಕ ಆಯಾಸ, ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಸಿತ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಅತಿಯಾದ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ. ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಗ್ರಹಣ ಮುಗಿದ ನಂತರ, "ಓಂ ಶಾನ್ ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ" ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು 108 ಬಾರಿ ಜಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು ಅಥವಾ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ.