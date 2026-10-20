ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯೂ ವಿಭಿನ್ನ. ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್, ಮಟನ್ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಮುದ್ರಾಹಾರ, ಹಂದಿಮಾಂಸ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಮಾಂಸಾಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯೂ ವಿಭಿನ್ನ. ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್, ಮಟನ್ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಮುದ್ರಾಹಾರ, ಹಂದಿಮಾಂಸ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಮಾಂಸಾಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಚೀನಾ, ಜಪಾನ್, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಆಹಾರವೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸುವ ಸಾಧನವಲ್ಲ; ಅದು ಒಂದು ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಹವಾಮಾನ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವೂ ಹೌದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಮತ್ತು ಮಟನ್ ಖಾದ್ಯಗಳು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಾಗೂ ಸಮುದ್ರಾಹಾರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಬೆಕ್ಯೂ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಹೀಗೆ ದೇಶದಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾಂಸಾಹಾರದ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.
ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಯಾವುದು?
1. ಚೀನಾ
ಚೀನಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಹಂದಿಮಾಂಸ, ಚಿಕನ್, ಬಾತುಕೋಳಿ, ಮೀನು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರಾಹಾರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶೇಷ ಮಾಂಸಾಹಾರಗಳೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇವು ಎಲ್ಲರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಹಾರವಲ್ಲ.
2. ಭಾರತ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಮತ್ತು ಮಟನ್ನಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಕಬಾಬ್, ಕರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳೀಯ ಖಾದ್ಯಗಳು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನು, ಸೀಗಡಿ ಮತ್ತು ಏಡಿಯಂತಹ ಸಮುದ್ರಾಹಾರ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ರಾಜ್ಯ, ಧರ್ಮ, ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
3. ಬ್ರೆಜಿಲ್
ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಮಾಂಸ, ಚಿಕನ್ ಮತ್ತು ಹಂದಿಮಾಂಸದಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಖಾದ್ಯಗಳು ಜನಪ್ರಿಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 'ಚುರಾಸ್ಕೊ' ಎಂಬ ಬಾರ್ಬೆಕ್ಯೂ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ಬಡಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮಾಂಸವನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಬೇಯಿಸುವುದು ಈ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಶೇಷತೆ.
4. ಜಪಾನ್
ಜಪಾನಿನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಸುಶಿ ಮತ್ತು ಸಶಿಮಿಯಂತಹ ಮೀನು ಹಾಗೂ ಸಮುದ್ರಾಹಾರ ಖಾದ್ಯಗಳು ನೆನಪಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಗೋಮಾಂಸ, ಚಿಕನ್ ಮತ್ತು ಹಂದಿಮಾಂಸದಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ರಮೆನ್, ಯಾಕಿಟೋರಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಖಾದ್ಯಗಳೂ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ.
5. ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್
ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್, ಹಂದಿಮಾಂಸ, ಮೀನು ಮತ್ತು ಸೀಗಡಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಖಾದ್ಯಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಟಾಮ್ ಯಮ್ ಸೂಪ್, ಪ್ಯಾಡ್ ಥಾಯ್ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಾಹಾರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪರೂಪದ ಪದಾರ್ಥಗಳೂ ಕಂಡುಬರಬಹುದು; ಆದರೆ ಅವು ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಹಾರವಲ್ಲ.
6. ಅಮೆರಿಕ
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಗೋಮಾಂಸ, ಚಿಕನ್ ಮತ್ತು ಹಂದಿಮಾಂಸ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಂಸಾಹಾರಗಳಾಗಿವೆ. ಬರ್ಗರ್, ಸ್ಟೇಕ್, ಬಾರ್ಬೆಕ್ಯೂ ರಿಬ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್ ಜನಪ್ರಿಯ ಖಾದ್ಯಗಳು. ಅಲ್ಲಿನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
7. ವಿಯೆಟ್ನಾಂ
ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಲ್ಲಿ ಹಂದಿಮಾಂಸ, ಚಿಕನ್, ಮೀನು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರಾಹಾರವನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 'ಫೋ' ಎಂಬ ನೂಡಲ್ ಸೂಪ್ನ ಮಾಂಸದ ರೂಪಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ನೂಡಲ್ ಖಾದ್ಯಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಅಥವಾ ಹಾವಿನ ಮಾಂಸವೂ ಸೇವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿದ್ದರೂ, ಅವು ಎಲ್ಲರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
8. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಮಾಂಸ, ಮಟನ್ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ನಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಕರಾಹಿ, ಕಬಾಬ್ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಮಾಂಸದ ಕರಿಗಳು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಆಹಾರ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹಂದಿಮಾಂಸವನ್ನು ಸೇವಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಖಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ.