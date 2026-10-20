ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ ತಿಂದು ಬೇಸರವಾಗಿದೆಯೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ರುಚಿಕರವಾದ ಮಸಾಲಾ ಪಡ್ಡು ತಯಾರಿಸಿ. ಅಕ್ಕಿ, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡುವ ಈ ಪಡ್ಡು ಹೊರಗೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ, ಒಳಗೆ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ ತಿಂದು ಬೇಸರವಾಗಿದೆಯೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ರುಚಿಕರವಾದ ಮಸಾಲಾ ಪಡ್ಡು ತಯಾರಿಸಿ. ಅಕ್ಕಿ, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡುವ ಈ ಪಡ್ಡು ಹೊರಗೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ, ಒಳಗೆ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಟೊಮೇಟೊ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಚಟ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸವಿದರೆ ರುಚಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಈ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಮಸಾಲಾ ಪಡ್ಡು ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಅಕ್ಕಿ – 1 ಕಪ್
ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ – ಅರ್ಧ ಕಪ್
ಸಣ್ಣ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ – 2
ಕ್ಯಾರೆಟ್ – 1 ಸಣ್ಣದು
ಈರುಳ್ಳಿ – 1 ಸಣ್ಣದು
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ – 2
ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಿಶ್ರಣ – 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಕರಿಬೇವು – ಸ್ವಲ್ಪ
ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ – 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಉಪ್ಪು – ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ಎಣ್ಣೆ – ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು
ಮಸಾಲಾ ಪಡ್ಡು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಹಂತ 1: ಹಿಟ್ಟು ತಯಾರಿಸಿ
ಮೊದಲು ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು 4ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ನಂತರ ನೀರನ್ನು ಬಸಿದು, ಎರಡನ್ನೂ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಹಂತ 2: ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಬೇಯಿಸಿ ಬಳಸಿದರೆ ತರಕಾರಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹುರಿಯಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಂತ 3: ಮಸಾಲೆ ಮಿಶ್ರಣ ತಯಾರಿಸಿ
ಬಾಣಲೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕರಿಬೇವು, ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸಿದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ನಂತರ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ತರಕಾರಿಗಳು ಬೆಂದ ಬಳಿಕ ಒಲೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ.
ಹಂತ 4: ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ಸೇರಿಸಿ
ಹುರಿದ ತರಕಾರಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ. ಉಪ್ಪು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ರುಚಿ ನೋಡಿ. ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ, ಪಡ್ಡು ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಹದಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಹಂತ 5: ಪಡ್ಡು ಬೇಯಿಸಿ
ಪಡ್ಡು ಮಾಡುವ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿ ಕುಳಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ. ನಂತರ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕುಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ. ಒಂದು ಬದಿ ಬೆಂದ ಬಳಿಕ ತಿರುಗಿಸಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯನ್ನೂ ಹೊಂಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿ.
ಹಂತ 6: ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾಗಿ ಸವಿಯಿರಿ
ಎರಡೂ ಬದಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ ಬಳಿಕ ಪಡ್ಡುಗಳನ್ನು ತಟ್ಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ರುಚಿಕರವಾದ ಮಸಾಲಾ ಪಡ್ಡು ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ. ಇದನ್ನು ಟೊಮೇಟೊ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಚಟ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾಗಿ ಸವಿಯಿರಿ.
ಮಸಾಲಾ ಪಡ್ಡು ರುಚಿಯಾಗಿ ಬರಲು ಈ ಸಲಹೆ ಪಾಲಿಸಿ
ಪಡ್ಡು ಹೊರಗೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಬರಲು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ.
ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದರೆ ಅವು ಬೇಗ ಬೇಯುತ್ತವೆ.
ಪಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಬೇಡಿ. ಹೊರಭಾಗ ಬೇಗ ಕಂದುಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಒಳಭಾಗ ಹಸಿಯಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದಲೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ಈ ಮಸಾಲಾ ಪಡ್ಡು ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿ, ಸಂಜೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಟಿಫಿನ್ಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.