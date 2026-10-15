Chandika: ದುಷ್ಟರನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವ ಶಕ್ತಿದೇವತೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಉಗ್ರರೂಪವೇ ತಾಯಿ ಚಂಡಿಕಾ. ಶುಂಭ ಮತ್ತು ನಿಶುಂಭರಂತಹ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ದೇವಿ ಚಂಡಿಕಾ, ಭಕ್ತರನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ಚಂಡಿಯಾದ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ.
ದೇವಿ ದುರ್ಗಾ ಚಂಡಿಯಾಗಿದ್ದು ಯಾಕೆ?
ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಉಗ್ರರೂಪವನ್ನು ‘ಚಂಡಿಕಾ’ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಯಿ ಚಂಡಿಕಾ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡುವ ಶಕ್ತಿದೇವತೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಂಡ ಮತ್ತು ಮುಂಡ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ಕಾರಣ ದೇವಿಗೆ ‘ಚಂಡಿ’ ಅಥವಾ ‘ಚಂಡಿಕಾ’ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತಾಯಿ ಚಂಡಿಕಾ ದೇವಿಯ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆ
ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಂಭ ಮತ್ತು ನಿಶುಂಭ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ರಾಕ್ಷಸರು ದೇವೇಂದ್ರನಿಂದ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾದ ದೇವೇಂದ್ರನು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಪಾರ್ವತಿದೇವಿಯ ಮೊರೆ ಹೋದನು. ಆಗ ಪಾರ್ವತಿದೇವಿಯು ಚಂಡಿಕಾ ದೇವಿಯ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿದಳು. ಚಂಡಿಕಾ ದೇವಿಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರುಹೋದ ರಾಕ್ಷಸ ಶುಂಭನು ಅವಳನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗುವ ಆಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದನು. ಆದರೆ ದೇವಿಯು ಅವನ ವಿವಾಹದ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಳು. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಶುಂಭನು ತನ್ನ ಆಪ್ತ ರಾಕ್ಷಸರಾದ ಚಂಡ ಮತ್ತು ಮುಂಡರನ್ನು ದೇವಿಯೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಕಳುಹಿಸಿದನು. ದೇವಿ ಚಂಡಿಕಾ ಇಬ್ಬರೂ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದಳು. ನಂತರ ಶುಂಭ ಮತ್ತು ನಿಶುಂಭರು ಸ್ವತಃ ದೇವಿಯೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಇಳಿದರು. ಆದರೆ ದೇವಿಯ ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಸೋತು ದೇವಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಂಹಾರಗೊಂಡರು. ಹೀಗೆ ದೇವಿ ಚಂಡಿಕಾ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದಳು ಎಂಬುದು ಪೌರಾಣಿಕ ನಂಬಿಕೆ.
ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿರುವ ಚಂಡಿ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಶೇಷತೆ
ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿರುವ ಚಂಡಿ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನವು ನೀಲ್ ಪರ್ವತದ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಸಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಎಂಟನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದರು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಂಡಿಕಾ ದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವತೆಯಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಯಿ ಚಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರಾಧಿಸಿದರೆ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಯ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಅಥವಾ ಆತಂಕ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ದೇವಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದರಿಂದ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಮನಶ್ಶಾಂತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.