Hindu Traditions: ಮನೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಟಾಗ, ಸೀನು ಬಂದರೆ, ಉಸಿರಾಟದ ಗಟಿ ಬದಲಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ? ಇದು ಶುಭ ಸೂಚನೆಯೋ? ಅಶುಭ ಸೂಚನೆಯೋ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಆ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ.
ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ನಡೆಯುವಾಗಿನ ಶುಭ-ಅಶುಭ ಸೂಚನೆಗಳು!
ಮನೆಯಿಂದ ಯಾವುದಾದರೂ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಡುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಮತ್ತು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಎದುರಾಗದಿರಲಿ ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಶುಭ-ಅಶುಭದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ಉಸಿರಾಟದ ಗತಿ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಸೀನು ಬರುವುದನ್ನು ಕೆಲವು ಜನರು ಮಹತ್ವದ ಸೂಚನೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಸೂರ್ಯ ಸ್ವರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಸ್ವರ
ನಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ಎರಡೂ ಹೊಳ್ಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ಗತಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರದೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಎಡ ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಯ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಚಂದ್ರ ಸ್ವರ ಎಂದೂ, ಬಲ ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಯ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಸ್ವರ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆಯೋ, ಆ ಬದಿಯ ಕಾಲನ್ನು ಮೊದಲು ಮನೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಇಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಉಸಿರಾಟದ ಗತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದೇ ಬದಿಯ ಕಾಲನ್ನು ಮೊದಲು ಹೊರಗಿಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲಸಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ.
ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ
ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದ್ದರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸು ಚಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಕಷ್ಟಕರ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವವು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವಾಗ ಸೀನು ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ಸೀನು ಬಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಎಂಬ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಜನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸೀನು ಬಂದಾಗ ಬೇರೆಬೇರೆ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೋರಾಗಿ ಸೀನು ಬರುವುದನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ಉಸಿರಾಟದ ಸ್ವರ, ಸೀನು ಮತ್ತು ಶುಭ-ಅಶುಭ ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಜನರು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ತಾವು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಿದ್ಧತೆ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು.