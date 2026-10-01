ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗದ ಸಂಯೋಜನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ, ಕರ್ಕಾಟಕ ಮತ್ತು ಸಿಂಹ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗ್ರಹಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಶುಕ್ರನೊಂದಿಗೆ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರಂದು ಶುಕ್ರವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ತುಲಾ ರಾಶಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾದ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ರಂದು ಸೂರ್ಯ ಕೂಡ ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ತ್ರಿಗ್ರಹ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧದ ಸಂಯೋಗವು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಹಂಸ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಂಸ ರಾಜ್ಯಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಈ ತಿಂಗಳು, ನೀವು ವಾಹನವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸೌಕರ್ಯದ ಸಾಧನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದುಪರಿಹಾರ: ಈ ತಿಂಗಳು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ತಕ್ಷಣ, ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಹಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು ಪಠಿಸಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ 12 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಸ ರಾಜ್ಯಯೋಗ ಮತ್ತು ನೀಚಭಾಂಗ್ ರಾಜ್ಯಯೋಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಸಮಯವು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ಅನಗತ್ಯ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೀವು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ವಾಹನವನ್ನು ಸಹ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯವು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಉತ್ತಮ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಾಣಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಳಿತಗಳು ಮತ್ತು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.