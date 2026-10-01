ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಬುಧ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ (ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ) ಶುಕ್ರವಾರ ನಾಳೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2, 2026 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:41 ಕ್ಕೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು 'ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುಧವನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ತರ್ಕ, ವಾಗ್ಮಿತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಮಂಗಳವು ಧೈರ್ಯ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವಿನ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಸಂಬಂಧವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದಂತಹ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಬುಧ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ (ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ) ಶುಕ್ರವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2, 2026 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:41 ಕ್ಕೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಈ ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನವನ್ನು 'ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ:
ಈ ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಜೊತೆಗೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೇಖನಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ, ಮಾಧ್ಯಮ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಐಟಿ ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಕನ್ಯಾ:
ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬುತ್ತದೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೇಖನಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ:
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಈ ಯೋಗವು ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳು ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಇರಬಹುದು. ಕೆಲವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೇಖನಗಳು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಮಕರ:
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಆಸ್ತಿ, ಮನೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುತ್ತಾರೆ.