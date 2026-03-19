Ganesha Mantra: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಬುಧವಾರ ಶಿವನ ಪುತ್ರ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಗಣಪತಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಪೂರೈಸಬೇಕು, ಮನೋಕಾಮನೆಗಳು ಈಡೇರಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸಿದರೆ ಈ ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸಿ.
ಗಣೇಶ ಪೂಜೆ
ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ವಾರದ ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ದಿನವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೇವತೆಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬುಧವಾರಗಳನ್ನು ಗಣೇಶನ ಆರಾಧನೆಯ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಣೇಶನು "ಪ್ರಥಮ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ದೇವರು". ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವಿಧಿಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳು, ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಥವಾ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನ ಅವನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಣೇಶನನ್ನು "ಬುದ್ಧಿ ದಯಪಾಲಿಸುವವನು" ಮತ್ತು "ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವವನು" ಎಂದೂ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಣಪತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ,ಆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ನೀವು ಗಣೇಶನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ.
ಗಣೇಶ ಪೂಜೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಬಾಧೆ ನಿವಾರಣೆ
ಗಣೇಶನು ಕೇತು ಗ್ರಹದ ಅಧಿದೇವತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬುಧ ಮತ್ತು ಗುರು ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಾಧೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಬುಧವಾರದಂದು ಗಣೇಶನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಗಣೇಶನನ್ನು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ದೇವತೆ ಎಂದು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಣೇಶನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಬುಧವಾರದಂದು ಈ ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ನೀವು ಗಣೇಶನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ, ಖಚಿತವಾಗಿಯೂ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಗಣೇಶನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು, ಬುಧವಾರದಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ "ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ" ಅಥವಾ "ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಗಜಾನನಾಯ" ಎಂಬ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು. ಈ ಮಂತ್ರಗಳು ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತವೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಡೆತಡೆಯೂ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ
ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾದರೆ, ಮೊದಲು ಗಣೇಶನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಡೆತಡೆಯೂ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಗಣೇಶನನ್ನು ‘ವಿಘ್ನೇಶ’ ಅಂದರೆ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವವನು ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧವಾರವನ್ನು ಗಣೇಶನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ದಿನದಂದು ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಫಲಪ್ರದ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೇತು ಗ್ರಹದ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಬುಧವಾರದಂದು ಗಣೇಶನನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಗಂಧದ ತಿಲಕ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರಿಂದ ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ತುಂಬುತ್ತದೆ.