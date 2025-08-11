ನಾಳೆ ಗಣೇಶ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗದ ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರಲಿದೆ.
ನಾಳೆ ಮಂಗಳವಾರ 12 ಆಗಸ್ಟ್ ಧವು ಸೂರ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರನು ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಬಂದು ಶನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನೊಂದಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸುಕರ್ಮದ ಸಂಯೋಗವಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನಾಳೆ ಗಣೇಶ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗದ ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರಲಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 12 ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?
ನಾಳೆ ಮಂಗಳವಾರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೆರಳಿನಂತೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬಹುದು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 12, ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?
ಮಂಗಳವಾರ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸೈನ್ಯ, ಪೊಲೀಸ್, ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 12, ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?
ಮಂಗಳವಾರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ನಾಳೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವು ವಿನೋದ ಮತ್ತು ಆನಂದದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ನಾಳೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 12, ದಿನ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?
ಮಂಗಳವಾರ ಲಾಭದಾಯಕ ದಿನವಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾಳೆ ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚಿಂತನೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇತರರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಾಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಲಿದೆ. ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ ಭರವಸೆಯ ಕಿರಣ ಬರಬಹುದು. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 12, ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?
ಮಂಗಳವಾರ ಉತ್ತಮ ದಿನವಾಗಲಿದೆ.ನೀವು ಕಮಿಷನ್ ಆಧಾರಿತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಾಳೆ ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ವಾಹನ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಾಳೆ ನೀವು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾಳೆ ನೀವು ತಾಯಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.