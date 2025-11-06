ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಗಳು ಹರಿದುಬರುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹ ಕಂಟೆಂಟ್ ರಚನೆಕಾರರು ಅನುನಯ್ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಕರುಣೆ, ಆಶಾವಾದ ಮತ್ತು ಸಾಹಸಮಯ ಮನೋಭಾವಕ್ಕಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನವು ಪ್ರಯಾಣ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಶೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಕಣ್ಮರೆಯಾದ 'ಟ್ರಾವೆಲ್ ಕಿಂಗ್' ಅನುನಯ್ ಸೂದ್
ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲೆಮೂಲೆಗಳನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಸೆರೆಹಿಡಿದು, ಸುಂದರ ತಾಣಗಳ ಕಥೆ ಹೇಳಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಅನುನಯ್ ಸೂದ್ (Anunay Sood), ಕೇವಲ 32ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಜಗತ್ತು ತೀವ್ರ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಅವರ ಮನಮೋಹಕ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಶೈಲಿಗೆ ಮಾರು ಹೋಗಿದ್ದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ತೀವ್ರ ನೋವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.
ಚಿನ್ನದಂತಹ ಹೃದಯ ಹೊಂದಿದ್ದ ಯುವಕನಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ಜಗತ್ತು!
ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ನವೆಂಬರ್ 6 ರಂದು, ಅನುನಯ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ದುಃಖದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿತು. “ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಅನುನಯ್ ಸೂದ್ ಅವರ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತೀವ್ರ ದುಃಖದಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ” ಎಂದು ಬರೆದು, ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡದಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದು, ಈ ನೋವಿನಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅನುನಯ್ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಅವರ ಕೊನೆಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲಾಸ್ ವೇಗಸ್ನಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸುವ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು, ಅವರು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಗಾನಿ ಆಟೋಮೊಬಿಲಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಹೋರಾಸಿಯೋ ಪಗಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದಿಗ್ಗಜ ಕಾರ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಅನುನಯ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ವೀಡಿಯೋ ನವೆಂಬರ್ 6 ರಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊಳಪಿನ ಸೂಪರ್ಕಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದ ಐಕಾನ್ಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದರು. ಆ ವೀಡಿಯೊಗೆ ಅವರು, “ದಿಗ್ಗಜರು ಮತ್ತು ಕನಸಿನ ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದ ವಾರಾಂತ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಇನ್ನೂ ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದರು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಭ್ರಮದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದ್ದ ಆ ಕ್ಲಿಪ್, ಈಗ ಹೃದಯ ಕರಗಿಸುವ ವಿದಾಯದ ಸಂದೇಶವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯಾದರೂ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹ ಕಂಟೆಂಟ್ ರಚನೆಕಾರರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಗಳು ಹರಿದುಬರುತ್ತಿವೆ.
ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್
ಅನುನಯ್ ಸೂದ್, 1.4 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋವರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3,80,000 ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಉಸಿರುಬಿಗಿಹಿಡಿಯುವ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಡ್ರೋನ್ ಶಾಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮೀಯ ಪ್ರಯಾಣದ ರೀಲ್ಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದವು. ಕಲೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಯಾಣದ ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದರು.
ಸತತ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ, 2022, 2023 ಮತ್ತು 2024 ರಲ್ಲಿ, ಅನುನಯ್ ಅವರು ಭಾರತದ 'ಟಾಪ್ 100 ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್' ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಅವರನ್ನು "ದುಬೈ ಮೂಲದ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ, ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿತ್ತು. ಕೇವಲ ಪ್ರಭಾವಿ ವೃತ್ತಿಯ ಹೊರತಾಗಿ, ಅವರು ಉದ್ಯಮಿಯೂ ಆಗಿದ್ದರು, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ರಚನೆಕಾರರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಅವರು ನಿಧನರಾಗುವ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಮೊದಲು, “ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಅಜ್ಞಾತ ಭಾಗವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವುದು, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಎಂದಿಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡದ ಸ್ಥಳಗಳು” ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ವ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ವೀಡಿಯೊ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಷ್ಟೇನೂ ಪರಿಚಿತವಲ್ಲದ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ಅವರ ಸಹಜ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಗಳು ಹರಿದುಬರುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹ ಕಂಟೆಂಟ್ ರಚನೆಕಾರರು ಅನುನಯ್ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಕರುಣೆ, ಆಶಾವಾದ ಮತ್ತು ಸಾಹಸಮಯ ಮನೋಭಾವಕ್ಕಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನವು ಪ್ರಯಾಣ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಶೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಉತ್ಸಾಹ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ನಿರ್ಭೀತ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಅವರ ಪರಂಪರೆ ಮುಂದಿನ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ.