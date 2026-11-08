ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ದಿವಂಗತ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗವೇ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಇದೀಗ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಕೂಡ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ದಿವಂಗತ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗವೇ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಿನಿಮಾ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳವರೆಗೆ ಹಲವರು ಅಪ್ಪು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಮನಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಕೂಡ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಕ್ಷಣ, ಅವರ ಜೊತೆ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡ ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ ಅವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಜೋಪಾನ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪ್ಪು ಎಂದರೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಇಷ್ಟ!
ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಎಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಮಾನ. ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡುವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ನಟಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪು ಅವರ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಎಂದರೆ, ಅವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೈಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಟೂ ಕೂಡ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅನುಬಂಧ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದ ನಮ್ರತಾ!
ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ನಮ್ರತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಬಂಧ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರಂತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅವರನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವೂ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಎಂದು ಖುಷಿಯಿಂದ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪ್ಪು ಅವರ ಗ್ಲೌಸ್ ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ರತಾ ಬಳಿ ಇದೆ!
ಈ ಭೇಟಿಯ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿಯನ್ನೂ ನಮ್ರತಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಗ್ಲೌಸ್ ಒಂದು ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿಯಾಗುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಒಂದು ವಸ್ತು ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದು ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಅಮೂಲ್ಯ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ನಮ್ರತಾ ಅವರ ಪಾಲಿಗೂ ಅಪ್ಪು ಅವರ ಗ್ಲೌಸ್ ಅಂತಹದ್ದೇ ವಿಶೇಷ ನೆನಪಾಗಿದೆ.
ಅಪ್ಪು ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಮರೆಯದ ನಟಿ
ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ನಮ್ರತಾ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತಿದೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ನಟನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡು, ಅವರ ನೆನಪಿನ ವಸ್ತುವೊಂದನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ನಮ್ರತಾ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಅಪ್ಪು ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಸರಳತೆ, ನಗು, ನಟನೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಗುಣಗಳು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ. ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಅಪ್ಪು ಅವರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿವೆ.