ಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಇದೀಗ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಆತ್ಮೀಯತೆ, ಆರೋಪಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ವಿವಾದದ ವಿಚಾರಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 20 (Bigg Boss 20) ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಇದೀಗ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾದ ಲವ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೌಟ್ಒಪಿ ನಡುವಿನ ಆತ್ಮೀಯತೆ, ಸ್ಕೌಟ್ ಅವರ ಗೆಳತಿ ಕಾಶ್ವಿ ಹಿರಾನಂದಾನಿ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪಗಳು ಹಾಗೂ ಲವ್ ಗಿಲ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಹಿಂದಿನ ವಿವಾದದ ವಿಚಾರಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ನಡುವೆ, 55 ವರ್ಷದ ನಟನ ಜೊತೆಗಿನ ಅಫೇರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕುರಿತ ಹಳೆಯ ವದಂತಿಗಳೂ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿವೆ.
ಆದರೆ ಈ ಆರೋಪಗಳು ದೃಢಪಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲ. ಲವ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ನಟ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲವ್ ಗಿಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 20ರ ವೀಕೆಂಡ್ ಕಾ ವಾರ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೌಟ್ಒಪಿ ಅವರ ಗೆಳತಿ ಕಾಶ್ವಿ ಹಿರಾನಂದಾನಿ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸ್ಕೌಟ್ ಮತ್ತು ಲವ್ ಗಿಲ್ ನಡುವಿನ ಆತ್ಮೀಯ ವರ್ತನೆಗೆ ಅವರು ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಮುಜುಗರವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಾಶ್ವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಬೇಸರಗೊಂಡ ಲವ್ ಗಿಲ್, ಕಾಶ್ವಿ ಆರೋಪಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಕೌಟ್ ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬೇಸರವನ್ನೂ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಲವ್, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಹಿಂದಿನ ವಿವಾದದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
“ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದೆ” ಎಂಬರ್ಥದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
55 ವರ್ಷದ ನಟನ ಜೊತೆಗಿನ ಅಫೇರ್ ವದಂತಿ ಏನಾಗಿತ್ತು?
ಲವ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬಿ ನಟ, ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದ ಗುರ್ಪ್ರೀತ್ ಘುಗ್ಗಿ (Gurpreet Ghuggi) ಒಟ್ಟಿಗೆ ‘ಫರ್ಲೋ’ (Furlow) ಎಂಬ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಕೆಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದ್ದವು.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲವ್ ಗಿಲ್ ಅವರಿಗಿಂತ ಗುರ್ಪ್ರೀತ್ ಘುಗ್ಗಿ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷ ಹಿರಿಯರಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಈ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಗುರ್ಪ್ರೀತ್ ವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅಂಶವೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗಿತ್ತು.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಲವ್ ಗಿಲ್ಗೆ ₹5 ಕೋಟಿ ಹಣ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ವಿಚಾರವಿದೆ ಎಂಬಂತಹ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳೂ ಹರಿದಾಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಇವು ಪರಿಶೀಲಿತ ಸತ್ಯಗಳಲ್ಲ. ಲವ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಗುರ್ಪ್ರೀತ್ ಘುಗ್ಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದ ನಟ
ಈ ವಿವಾದದ ಕುರಿತು ಗುರ್ಪ್ರೀತ್ ಘುಗ್ಗಿ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಕಳಂಕ ತರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಪಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಶೀಲಿಸದ ಆರೋಪಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಂದ ಈ ವಿಚಾರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹರಡಿತ್ತು.
ಈಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲವ್ ಗಿಲ್ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸಂಕಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹಳೆಯ ವಿವಾದ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಗುರ್ಪ್ರೀತ್ ಘುಗ್ಗಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಅಫೇರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಕಾಶ್ವಿ ಆರೋಪಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ
ಸ್ಕೌಟ್ಒಪಿ ಮತ್ತು ಲವ್ ಗಿಲ್ ನಡುವಿನ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಶ್ವಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅಸಮಾಧಾನವೇ ಈ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸ್ಕೌಟ್ ಅವರ ವರ್ತನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾಶ್ವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಲವ್ ತಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಕೌಟ್ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೂ ಅವರು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾಗ್ವಾದದ ನಡುವೆ ಲವ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ವಿವಾದ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುವ ಆರೋಪಗಳಿಗೂ ದೃಢಪಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.