ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಿಟಿ ಬಳಿ ಇರುವ ಸೆಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿ ಸೇಲ್ಸ್ (SFS) ಕಾಲೇಜು, 2004ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ ಇಂದು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು, ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ-ಕೇಂದ್ರಿತ ತರಬೇತಿಯ ಮೂಲಕ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಏ.14): ಭಾರತದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಭೂದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸೆಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಕಾಲೇಜು (ಸ್ವಾಯತ್ತ), ಅಥವಾ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ SFS ಕಾಲೇಜು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಿಟಿಯ ಸಮೀಪವಿರುವ ಈ ಕಾಲೇಜು, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಕೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ.
ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ
2004ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ SFS ಕಾಲೇಜು ‘ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ, ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರ’ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಮಿಷನರೀಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿ ಸೇಲ್ಸ್ (MSFS) ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. “ಹೃದಯದ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹೃದಯ” ಎಂದು ಸಾರಿದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಫಾದರ್ ಪೀಟರ್ ಮೇರಿ ಮರ್ಮಿಯರ್ ಅವರ ತತ್ವವೇ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ವಿನಮ್ರ ಆರಂಭದಿಂದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉತ್ತುಂಗದವರೆಗೆ
2004 ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂಬತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ, ಇಂದು 2,600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮುದಾಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮಯ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳಿಯ ಪ್ರದೇಶದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಈ ಕಾಲೇಜು, ಇಂದು ಲಿಂಗ, ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಅಂತರ್ಗತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಮಾನ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸ್ಥಾನಮಾನ
SFS ಕಾಲೇಜು ತನ್ನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದು NAAC ನ "A" ಗ್ರೇಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ, AICTE ನಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ISO ನಿಂದ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕಾಲೇಜು UGC ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 2(f) ಮತ್ತು 12(b) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸಂಶೋಧನಾ ನಿಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2024 ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ-ಸಂಬಂಧಿತ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿದೆ.
ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
SFS ಕಾಲೇಜು ಪದವಿ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ, ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು, ಮಾನವಿಕ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಂತಹ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಪದವಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಕಾಂ, ಬಿಬಿಎ, ಬಿಸಿಎ, ಬಿಎಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಬಿಎ ಸಂಯೋಜನೆಗಳಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಲವಾದ ಮೂಲಭೂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹು ವಿಶೇಷತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಂಬಿಎ, ಎಂ.ಕಾಂ, ಎಂ.ಎ. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತೆರೆದು ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖವಾಗಿದೆ.
ನವೀನತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಿದ್ಧತೆ
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವತ್ತ ಒತ್ತು ನೀಡುವುದೇ SFS ಕಾಲೇಜನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೃತ್ತಿಪರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಗಳು, ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು, ಸೆಮಿನಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಸಹಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾಲೇಜು ಅನುಭವದ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳು, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಿಟಿಯ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಹೊಂದಿರುವ ಸೇಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಕಾಲೇಜು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ಕಾಲೇಜಿನ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗವು ಪದವೀಧರರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ, ವಿಪ್ರೋ, ಅಮೆಜಾನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಡೆಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್, ಸಾಗಿಲಿಟಿ, ಎಎಂಸಿ, ಆಕ್ಸೆಂಚರ್, ಟಿಸಿಎಸ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ನಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾಲೇಜು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿಯ ಮೂಲಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಗ್ರ ತರಬೇತಿಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪದವಿ ಮುಗಿಯುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಜೀವನ
ಪಠ್ಯದ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ, SFS ಕಾಲೇಜು ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಲವಾದ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಕ್ರೀಡೆಗಳು, ಸಮುದಾಯ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮತೋಲಿತ ವಿಧಾನವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಪೋಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಶಿಕ್ಷಣದ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸುವಿಕೆ
SFS ಕಾಲೇಜು ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ, ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ದೃಢವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯ, ಪ್ರಗತಿಪರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ವಿಧಾನದೊಂದಿಗೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಾಶುಪಾಲರ ಸಂದೇಶ: "ಹೃದಯವಂತಿಕೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ"
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ರೆವರೆಂಡ್ ಡಾ. ಬಿನು ಎಡತುಂಪರಂಬಿಲ್ ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಕಾಲೇಜನ್ನು "ನವೀಕೃತ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಉದ್ಯಮ" ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಮೂಲಕ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಫ್ರಾನ್ಸೆಲಿಯನ್ ಧ್ಯೇಯದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತತ್ವವೆಂದರೆ "ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡುವುದು", ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಗಮನದಿಂದ ಪೋಷಿಸಲ್ಪಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂರು ಸ್ತಂಭಗಳಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ, ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇವು ಅದರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮರ್ಪಿತ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾದ ಸಮುದಾಯದ ಬಲವಾದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ "ನಿಜವಾದ ನಿಧಿ" ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕುತೂಹಲ, ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು SFS ಕಾಲೇಜಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಶಿಸ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಜವಬ್ದಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮತೋಲನಗೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸೇಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಕಾಲೇಜು (ಸ್ವಾಯತ್ತ)
ಸೇಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ (ಸ್ವಾಯತ್ತ), ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಜ್ಞಾನದ ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಅನುಭವವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತೇವೆ.
MSFS/ಫ್ರಾನ್ಸೆಲಿಯನ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮಿಷನರೀಸ್ ಆಫ್ ಸೇಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿ ಸೇಲ್ಸ್, ಯುವಜನರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ 1838 ರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಅನ್ನೆಸಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. MSFS ಪಿತಾಮಹರು ಯುಎಸ್ಎ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಯುಕೆ ಮತ್ತು ಇಟಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ 32 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಫ್ರಾನ್ಸಾಲಿಯನ್ ಪಿತಾಮಹರು 1845 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ತಲುಪಿದರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ನಾಗ್ಪುರ ಅವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಸಿ. ವಿ. ರಾಮನ್, MSFS ಪಿತಾಮಹರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಸೇಂಟ್ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಆಂಗ್ಲೋ-ಇಂಡಿಯನ್ ಶಾಲೆಯ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಫ್ರಾನ್ಸಾಲಿಯನ್ ಪಿತಾಮಹರು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 200 ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಜಾಗತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಥಳ: ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸ್ನೇಹಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಿಟಿಯ ಕೇಂದ್ರಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು NH 44 ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಕೇವಲ 200 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.
ನೀವು ಸೆಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಏಕೆ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು?
- ಪರಿಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು.
- ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಕಲಿಕೆ.
- ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ.
- ನುರಿತ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಅವಕಾಶಗಳು.
- ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು.
- ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸ್ನೇಹಿ ಹಸಿರು ಆವರಣ.
ಸೆಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಕಾಲೇಜು ತನ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಜೇಬೀ ಎಡುಫ್ಲೈ ಅಕಾಡೆಮಿ (Jaybee Edufly Academy) ಯನ್ನು ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವೇಶ ಪಾಲುದಾರನನ್ನಾಗಿ (Exclusive Admission Partner) ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ.
