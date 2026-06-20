Day prediction: ಜೂನ್ 20, 2026ರಂದು ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಶುಭ-ಅಶುಭ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿವೆ? ಈ ಯೋಗಗಳು ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿವೆ? ಅಂದು ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ ತನ್ನ ರಾಶಿ ಬದಲಿಸಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ದಿನಭವಿಷ್ಯ: ಜೂನ್ 20, 2026: ಜೂನ್ 20, 2026, ಶನಿವಾರದಂದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ, ಮಂಗಳನ ಜೊತೆ ಸಮಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಮಂಗಳನ ಈ ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆಯು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಗ್ರಹಗಳ ಇತರ ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ದಿನ ವಜ್ರ, ಸಿದ್ಧಿ, ಪದ್ಮ ಮತ್ತು ಲುಂಬ ಎಂಬ 4 ಶುಭ-ಅಶುಭ ಯೋಗಗಳು ಕೂಡ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಜೂನ್ 20, 2026
ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಕಾಡಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಇರಲಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಯಾರನ್ನೂ ಅತಿಯಾಗಿ ನಂಬಬೇಡಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಜೂನ್ 20, 2026
ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಲಿ. ಬೇರೆಯವರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಜೂನ್ 20, 2026
ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು সন্তುಷ್ಟರಾಗುತ್ತಾರೆ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದು ನಿರಾಳತೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಜೂನ್ 20, 2026
ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾರವನ್ನು ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರಲಿದೆ. ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಿರಿ. ಅನುಭವಿ ಜನರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರ ಸಹಕಾರ ನಿಮಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಜೂನ್ 20, 2026
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದಿನ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ സ്ഥಳ ಬದಲಾವಣೆಯ ಯೋಗವಿದೆ. ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂಯಮದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಪೋಷಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಜೂನ್ 20, 2026
ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯರ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ತಿನ್ನುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ಮದುವೆಯಾಗದವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ದಿನವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಲಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಜೂನ್ 20, 2026
ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯಾಣವು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಳಿಯಲಿದೆ. ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಸುಖಕರ ಮತ್ತು ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅಂದುಕೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಜೂನ್ 20, 2026
ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವಿರಿ. ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಇರಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಪೂರ್ವಜರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಲಾಭ ಸಿಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರಲಿ.
ಧನು ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಜೂನ್ 20, 2026
ಯಾವುದೇ ಮುಖ್ಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಕಾಡಬಹುದು. ಕೆಲಸಗಳ ವೇಗ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿರಲಿದೆ. ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಆಲಸ್ಯ ಮತ್ತು ಆಯಾಸ ಕಾಡಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಜೂನ್ 20, 2026
ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಕಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಮರಣೀಯ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಜನರು ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ. ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇಂದು ದೂರವಾಗಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು, ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಜೂನ್ 20, 2026
ವಿರುದ್ಧ ಲಿಂಗದವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮಧುರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬಹುದು. ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯಮ ಪಾಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ಮೀನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಜೂನ್ 20, 2026
ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.