ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ.
ಮೇಷ: ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತೀರಿ. ಎದೆಗುಂದಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಿ. ಎದುರು ಪಕ್ಷವು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಅಪರಿಚಿತರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಂಬಬೇಡಿ.
ವೃಷಭ: ತಪ್ಪು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತರಾಗಿರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಬಹುದು.ಕಾನೂನು ವಿವಾದದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗಿಯಾಗಬಹುದು. ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಬೇಡಿ.
ಮಿಥುನ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ನೀವು ಯೋಗ್ಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆತುರಪಡಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಿ. ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಈಗ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವಲ್ಲ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬಹುದು. ಮೊಣಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರಬಹುದು.
ಸಿಂಹ: ಕುಟುಂಬದ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಸಲಹೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ.
ಕನ್ಯಾ: ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಹಠಾತ್ ಭೇಟಿಯು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳ ನಡುವಿನ ಅನುಮಾನ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ವಿವಾದದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ತಪ್ಪು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ತುಲಾ: ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಲು ಅವಕಾಶವಿರಬಹುದು. ನಿಯಮಿತ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನಂಬುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಯೂ ಸಾಧ್ಯ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಬಹುದು. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಜನರಿಂದ ದೂರವಿರಿ, ಅವರ ತಪ್ಪು ಸಲಹೆಯು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಬಹುದು. ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.
ಧನು ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿ. ಇತರರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸೋಮಾರಿತನದಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಜನರು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಕುಂಭ: ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನಿಮ್ಮ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಚಿಂತನೆಯ ಮೂಲಕ ನೀವು ದಾರಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಮೀನ: ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಥವಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತವೆ. ಕ್ರಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.