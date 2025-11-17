ಬೆಂಗಳೂರಿನ 57 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳಾ ಟೆಕ್ಕಿಯೊಬ್ಬರು 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್' ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ, ಆರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ₹31.83 ಕೋಟಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಂಚಕರು, ಸ್ಕೈಪ್ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಗೃಹಬಂಧನದಲ್ಲಿರಿಸಿ, ಬೆದರಿಸಿ ಹಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.17): ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 57 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳಾ ಟೆಕ್ಕಿ ಆರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 31.83 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹಣದ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕುಖ್ಯಾತ 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್' ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿರಾನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಮತ್ತು "ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಮಟ್ಟದ ಐಟಿ ವೃತ್ತಿಪರ" ಆಗಿರುವ ಸಂತ್ರಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಿರಂತರ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿರಿಸಿದ್ದರು, ನಂತರ ಅವರು ಹಠಾತ್ತನೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದರು ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2024ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ರಂದು ಆಕೆಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ಸೇವೆಯಾದ ಡಿಎಚ್ಎಲ್ನಿಂದ ಬಂದವನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಆಕೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, ನಾಲ್ಕು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಿಷೇಧಿತ MDMA ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮುಂಬೈನ ಅಂಧೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ DHL ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಆಕೆಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ತಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕೊರಿಯರ್ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕೆ ಹೇಳಿದಾಗ, ಆಕೆಯ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಕರೆ ಮಾಡಿದವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಸೆಲ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಲು ಆಕೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಆಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಮೊದಲು, ಕರೆಯನ್ನು ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಯಂತೆ ನಟಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು.
"ಅವರ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ನನಗೆ ಭಯಾನಕ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಆಕೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಂಚಕರು ಆಕೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸದಂತೆ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಸಹಾಯ ಪಡೆಯದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು, ಆಕೆಯ ಗುರುತನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡ "ಅಪರಾಧಿಗಳು" ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೆ, ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಪರಿಣಾಮಗಳ ಭಯ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮಗನ ಮದುವೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಆಕೆ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಕೆಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆನ್ ಆಗಿರುವ ಸ್ಕೈಪ್ ಕರೆಯ ಮೂಲಕ ಆಕೆಯನ್ನು "ಗೃಹಬಂಧನ"ಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ, ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ರಾಹುಲ್ ಯಾದವ್ ಎಂಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ವಾರದ ಕಾಲ ಆಕೆಯನ್ನು "ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ" ಮಾಡಲು ನಿಯೋಜಿಸಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಂತ್ರಸ್ಥೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
2024ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ರಂದು, ಸಿಂಗ್ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೈಪ್ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಆರ್ಬಿಐನ "ಹಣಕಾಸು ಗುಪ್ತಚರ ಘಟಕ (ಎಫ್ಐಯು)" ಗೆ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ ಟೆಕ್ಕಿ
ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ವಂಚಕರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ತನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಅನ್ನು ಮುರಿದುಇತರ ಉಳಿತಾಯ ಹಣವನ್ನು 187 ವಹಿವಾಟುಗಳಲ ಮೂಲಕ 31.83 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 2025 ರೊಳಗೆ "ಪರಿಶೀಲನೆ" ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹಣವನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ತನ್ನ ಮಗನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು, 2024 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಅವರಿಗೆ "ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ" ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಈ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಿತು, ಅಪರಾಧಿಗಳು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ನೆಪವನ್ನು ನೀಡಿ ಮಾರ್ಚ್ 26 ರಂದು ಎಲ್ಲಾ ಸಂವಹನವನ್ನು ಥಟ್ಟನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಕೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆ, ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಪ್ರಕರಣ ಸಿಐಡಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ
ಆಕೆಯ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಪೂರ್ವ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪೊಲೀಸರು ನವೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ವಹಿವಾಟಿನ ಹಾದಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ನನಗೆ ಬಹಳ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಗನ ಮದುವೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸವಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಹಳ ತಡವಾಗಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ತಮಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಬಾಧಿಸಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ಆಕೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕರೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಹಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು " ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು, 3 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತ ಕಳೆದುಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿಐಡಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.