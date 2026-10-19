AI Voice Cloning Scam : ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ, ಮಗ, ಮಗಳು ಅಥವಾ ಆತ್ಮೀಯರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಹಣ ಕೇಳಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ನಂಬಬೇಡಿ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರ ಬಲೆಗೆ ನೀವು ಬೀಳಬೇಡಿ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ.
ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲೋನ್ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ
ಫೋನ್ ರಿಂಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ, ಮಗ, ಮಗಳು ಅಥವಾ ಆತ್ಮೀಯರ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ, “ನಾನು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ತಕ್ಷಣ ಹಣ ಕಳುಹಿಸು” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಧ್ವನಿ ನಿಮ್ಮವರಂತೆಯೇ ಕೇಳಿಸುವುದರಿಂದ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸದೆ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಈಗ ಕೇವಲ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನಂಬುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಬಹುತೇಕ ನೈಜವೆನಿಸುವಂತೆ ನಕಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರುವಂತೆ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ (DoT) ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ವಂಚನೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ?
ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಬಳಸಿ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯವಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನಕಲು ಮಾಡಬಹುದು. ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ ಆತ್ಮೀಯರಂತೆ ನಟಿಸಿ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಪಘಾತ, ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಕರಣ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ನೆಪ ಹೇಳಿ ತಕ್ಷಣ ಹಣ ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಬಹುದು. ಪರಿಚಿತ ಧ್ವನಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರು ಗಾಬರಿಗೊಂಡು, ನಿಜವೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವಂಚಕರು ಇದೇ ಭಯ ಮತ್ತು ಆತುರವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
AI ಮೂಲಕ ಧ್ವನಿಯ ನಕಲು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ?
ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲೋನ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ವಂಚಕರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕದಿಯಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿರುವ ರೀಲ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಧ್ವನಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಗಳಿಂದಲೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಧ್ವನಿಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಖಾಸಗಿ ವಾಯ್ಸ್ ನೋಟ್ಗಳನ್ನೂ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. AI ಉಪಕರಣಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ, ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವವರಿಗೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ಧ್ವನಿಯಂತೆಯೇ ಅನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗುವುದು ಹೇಗೆ?
- AI ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಧ್ವನಿ ಅಸಲಿಯಂತೆಯೇ ಕೇಳಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಪರಿಚಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುರುತನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
- ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಂತೆ ನಟಿಸಿ ಯಾರಾದರೂ ಹಠಾತ್ತನೆ ಹಣ ಕೇಳಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಹಣ ಕಳುಹಿಸುವ ಬದಲು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷ ಕಾಯಿರಿ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಳೆಯ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸೇವ್ ಆಗಿರುವ ನಂಬರ್ ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಕರೆ ಮಾಡುವವರು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕಾಯಿರಿ. ಹಣ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೊದಲು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಗಾಬರಿಯಾಗುವ ಬದಲು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ
ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ, ತಕ್ಷಣ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಾರೆ. ಈಗಲೇ ಹಣ ಕಳುಹಿಸದಿದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇಂತಹ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಡಿ. ಕರೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಉತ್ತಮ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಆ ಪದದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುರುತನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
- ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಗಾಬರಿಯಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಇಂತಹ AI ವಂಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ.
- OTP ಮತ್ತು UPI PIN ಅನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ
- ಕರೆ ಮಾಡುವವರು ಎಷ್ಟೇ ಆತ್ಮೀಯರಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದರೂ, ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ OTP, UPI PIN, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ವಿವರಗಳು, ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
ವಂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕರೆ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಬೇಕು?
ನಿಮಗೆ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಕರೆ ಅಥವಾ ಸಂದೇಶ ಬಂದರೆ, ಸಂಚಾರ ಸಾಥಿ (Sanchar Saathi) ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಚಕ್ಷು (Chakshu) ವಿಭಾಗದ ಮೂಲಕ ದೂರು ನೀಡಬಹುದು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಂವಹನದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಹಣ ಕಡಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ತಡಮಾಡಬೇಡಿ. ತಕ್ಷಣ 1930 ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ವರದಿ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿ. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ದೂರು ನೀಡುತ್ತೀರೋ, ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಣವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಅಥವಾ ಅದರ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.