ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ದುಬಾರಿ ಓವರ್‌ಗಳನ್ನು ಎಸೆದು ಬೇಡದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಒಂದೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ 29 ರನ್ ನೀಡಿದರೆ, ಅರ್ಷದೀಪ್ 27 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಈ ದುಬಾರಿ ಓವರ್‌ಗಳು ಭಾರತದ ಸೋಲಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾದವು ಎಂದು ಲೇಖನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ನವದೆಹಲಿ: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಯುವ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಮತ್ತು ವೇಗಿ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ನೀಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

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ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ 191 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕೊನೆಯ 5 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 49 ರನ್‌ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಿಳಿದ ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದರು. ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಎಸೆದ ಆ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೊಬ್ಬರಿ 29 ರನ್ ಹರಿದುಬಂದವು. ಆ ಓವರ್ ಮುಗಿಸಲು ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಒಟ್ಟು 9 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎಸೆದರು (2 ನೋ-ಬಾಲ್ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ). ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ಈ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 1 ಬೌಂಡರಿ ಚಚ್ಚಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಟಿ20 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ನೀಡಿದ 3ನೇ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ಬೇಡದ ದಾಖಲೆ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಪಾಲಾಯಿತು.

ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ದುಬಾರಿ

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದರು. ಪಂದ್ಯದ ಮೂರನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ ಸತತ ಎರಡು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ 27 ರನ್ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಅರ್ಷದೀಪ್, ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 27 ರನ್ ನೀಡಿದ್ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಿದರು. ಆದರೆ ನಂತರದ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ರನ್ ನೀಡಿ ಟಾಮ್ ಬ್ಯಾಂಟನ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪುಟಿದೆದ್ದರು.

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ಒಂದೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ನೀಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್‌ಗಳು

  1. ಶಿವಂ ದುಬೆ: 34 ರನ್ (ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, 2020)
  2. ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಬಿನ್ನಿ: 32 ರನ್ (ವಿರುದ್ಧ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್)
  3. ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ: 29 ರನ್ (ವಿರುದ್ಧ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, 2024)
  4. ಅರ್ಶ್‌ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್: 27 ರನ್ (ವಿರುದ್ಧ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, 2024)
  5. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ: 27 ರನ್ (ವಿರುದ್ಧ ಐರ್ಲೆಂಡ್)

ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶಿವಂ ದುಬೆ

ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಶಿವಂ ದುಬೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 2020ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದುಬೆ ಒಂದೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ 34 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವರ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಬಿನ್ನಿ (32 ರನ್) ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ನೀಡಿದ ಈ ದುಬಾರಿ ಓವರ್‌ಗಳೇ ಭಾರತದ ಸೋಲಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎನ್ನಬಹುದು.