ಗುಜರಾತ್‌ ಟೈಟಾನ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಐಪಿಎಲ್‌ ಫೈನಲ್‌ ಗೆದ್ದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಭರ್ಜರಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು, ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಹಮದಾಬಾದ್‌: ಭಾನುವಾರ ಗುಜರಾತ್‌ ಟೈಟಾನ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಐಪಿಎಲ್‌ ಫೈನಲ್‌ ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಖುಷಿಯ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೂ ಕಂಡಿರದ ರೀತಿ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಸೇರಿ ಕೆಲ ಆಟಗಾರರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮನಸೋತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮಗ್ರ ಸುದ್ದಿ ಮೂಲವನ್ನಾಗಿ asianet suvarna news ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿgooglePreferred

ಭರ್ಜರಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ

ಕಪ್‌ ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಾರಾ ಆಟಗಾರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ, ತಂಡದ ಕೋಚ್‌ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕೊಹ್ಲಿಯ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸ್ಟೆಪ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರೇ ದಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಇನ್ನು ಹೋಟೆಲ್‌ನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಕೆಲವರು ಡೋಲು ಬಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಡೋಲಿನ ಶಬ್ಧಕ್ಕೆ ಕೃನಾಲ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಕಪ್‌ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಅವರಿಗೆ ಕೊಹ್ಲಿಯೂ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರೂ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡಾ ಭಾರೀ ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

Related Articles

Related image1
IPL 2026 ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದರೂ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಈ ಮೂವರಿಗೆ ಗೇಟ್‌ಪಾಸ್ ಫಿಕ್ಸ್! ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ
Related image2
ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಸೈಡ್‌ಲೈನ್, IPL ಹೊಸ ಕ್ರಶ್ 'ಅನನ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ'! ₹16,600 ಕೋಟಿ RCB ಮಾಲೀಕನ ಮಗಳ ಹವಾ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ದೇಶ-ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಭಾರೀ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಖುಷಿಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು, ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೆಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲೂ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ಕುಣಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.