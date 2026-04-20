ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಸೋತರೂ, 15 ವರ್ಷದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಕಣ್ಣೀರು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರೂ ತಂಡ ಸೋತ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಅತ್ತ ವೈಭವ್ ಅವರ ಕ್ರೀಡಾಸ್ಪೂರ್ತಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಬೌಂಡರಿ, ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಅಬ್ಬರವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಭಾವನೆಗಳ ಸಾಗರ ಕೂಡ ಹೌದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದದ್ದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಮೈದಾನ. ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (KKR) ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ (RR) ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡ ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿತು. ಆದರೆ, ಈ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ 15 ವರ್ಷದ ಅತೀ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಕಣ್ಣೀರು.
ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಕುಸಿದು ಅತ್ತ ವೈಭವ್:
ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ನಂತರ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ, 15 ವರ್ಷದ ಹರೆಯದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರಿಗೆ ದುಃಖ ತಡೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ತಾವು ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸುರಿಸಿದ ಬೆವರು ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತಲ್ಲ ಎಂಬ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್ ಬಳಿ ಒಬ್ಬರೇ ಕುಳಿತು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲಿದ್ದ ಅವರ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ಆ ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಂಡ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಒಬ್ಬರು ವೈಭವ್ ಬಳಿ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದರು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದು, '15 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಛಲ ಇರುವುದು ಅದ್ಭುತ' ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಮಿಡಲ್ ಆರ್ಡರ್ ವೈಫಲ್ಯ:
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅದ್ಭುತ ಆರಂಭ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅನುಭವಿ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದ ಅವರು ಕೇವಲ 28 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 46 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರಂಭಿಕ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ (39) ಜೊತೆಗೂಡಿ 9 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು 81 ರನ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅರ್ಧಶತಕಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 4 ರನ್ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ವೈಭವ್ ಔಟಾದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡ ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತು. ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ (3/14) ಮತ್ತು ಸುನಿಲ್ ನರೈನ್ (2/26) ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಗೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ರಾಯಲ್ಸ್ 155 ರನ್ಗಳಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.
ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಎಂಬ 'ಫಿನಿಶರ್' ಅಬ್ಬರ:
156 ರನ್ಗಳ ಸಾಧಾರಣ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಕೆಕೆಆರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 85 ರನ್ಗಳಿಗೆ 6 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸೋಲಿನ ದವಡೆಗೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ಆಗ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಂತಿದ್ದು ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ ರಿಂಕು 34 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 53 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದರು. ಇವರಿಗೆ ಅನುಕುಲ್ ರಾಯ್ (29*) ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು. ಕೆಕೆಆರ್ ಈ ಗೆಲುವಿನ ಮೂಲಕ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆದರೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಈ ಸೋಲಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 8 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿರುವ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಸೋಲನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅತ್ತ ರೀತಿ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರೀಡಾಸ್ಪೂರ್ತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ತಾರೆ ಈ ಹುಡುಗ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಈಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ.