ದುಬೈ: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ರನ್ ಮಷೀನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಐಸಿಸಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಶತಕ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಟೂರ್ನಿಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎದುರಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಜೇಯ ಶತಕ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸಿದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ವಾಪಾಸ್ಸಾಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ರಿಂಗ್‌ಗೆ ಕಿಸ್ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷಣ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಹೌದು, ಸೆಲಿಬ್ರಿಟಿ ಜೋಡಿಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿರುಷ್ಕಾ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗಲೂ ಸಹ ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೂಡಾ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂದ ಸೊಗಸಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮೂಡಿಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ತನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಮಡದಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆತಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತ ಗೆದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯಿದೆ, ಆದ್ರೆ? ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಚ್ಚರಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊರಹಾಕಿದ ಅಜಯ್ ಜಡೇಜಾ!

Virat Kohli never forgets to kiss his wedding ring given by Anushka Sharma after his milestones 🥹🫶 pic.twitter.com/eYdlOuYGi8