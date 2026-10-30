SportsPro 2026ರ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರ್ಕೆಟಬಲ್ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ 13ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊಗಿಂತ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 85ನೇ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 90ನೇ ಹಾಗೂ ಧೋನಿ 83ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ರೊನಾಲ್ಡೊಗಿಂತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್! ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಟಾಪ್ 50ರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ!
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಯುವ ನಾಯಕ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯುವ SportsPro 2026ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ 13ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಖ್ಯಾತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ 14ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಗಿಲ್ ಅವರಿಗಿಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಕೆಳಗಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ 27ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಪ್ 15ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಾಯಕ!
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಾಧನೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಆಟಗಾರರ ಜಾಗತಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನೂ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯು ಆಟಗಾರರ ಆಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಥವಾ ಮೈದಾನದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಧರಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ, ಜನರನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ಧೋನಿ ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ?
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಈ ಬಾರಿ ಮೊದಲ 50ರೊಳಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಕೊಹ್ಲಿ 85ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ರೋಹಿತ್ 90ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ 83ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಟಾಪ್ 50ರಲ್ಲಿದ್ದರು.
ಇನ್ನು ಭಾರತದ ಐವರು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಈ ವರ್ಷದ ಟಾಪ್ 50ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ 13ನೇ, ಜೆಮಿಮಾ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ 31ನೇ, ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ 36ನೇ, ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ 37ನೇ ಹಾಗೂ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ 39ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಈ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ?
SportsPro ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ 45 ಅಂಕ, ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವೇಗಕ್ಕೆ 40 ಅಂಕ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ 15 ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲಾರಸ್ನ ಟೆನಿಸ್ ತಾರೆ ಅರಿನಾ ಸಬಲೆಂಕಾ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಗಿಲ್ ಅವರ 13ನೇ ಸ್ಥಾನ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಆದರೆ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ಕುಸಿದಿರುವುದನ್ನು ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನೇರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.