ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಟಗಾರ ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ರ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಬೆನ್ ಕರನ್, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಪರ ಟಿ20 ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹರಾರೆ (ಜು.22): ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತಂಡವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು, ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಟಗಾರನ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರನೊಬ್ಬ ಈಗ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸವಾಲೊಡ್ಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈತ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ದೇಶ ತೊರೆದು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಜರ್ಸಿ ಧರಿಸಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದ.
ಟಿ20 ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿನಿಂದಲೂ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ ಕಳೆದ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೆಲುವು ಲಭಿಸಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ನಾಯಕ ಅಯ್ಯರ್ ಸತತವಾಗಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದರೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಇದೀಗ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು, ಜುಲೈ 23 ರಿಂದ ಸರಣಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಈ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಐರ್ಲೆಂಡ್ನಂತಹ ತಂಡವು ಭಾರತಕ್ಕೆ 0-2 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಶಾಕ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವಂತೂ 0-4 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಮಣಿಸಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಗೆಲ್ಲಲಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಸಂಶಯ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡ ಐರ್ಲೆಂಡ್ಗಿಂತ ದುರ್ಬಲ ತಂಡವೇನಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಂಹಸ್ವಪ್ನವಾಗಿದ್ದರೆ, ಈಗ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ತೊಡಕಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪದಾರ್ಪಣೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡಲು ಬೆನ್ ಕರನ್ ಸಜ್ಜು!
ಭಾರತ ತಂಡ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನೂ ಈ ಸರಣಿಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಬೆನ್ ಕರನ್ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಪರ ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿರುವ ಬೆನ್ ಕರನ್, ಇದೀಗ ಟಿ20 ತಂಡದಲ್ಲೂ ಮಿಂಚಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಹನ್ನೊಂದರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ (Playing 11) ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೆನ್ ಕರನ್ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ರಂತೆ ಬೆನ್ ಕೂಡ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಆತಂಕ ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತಾರಾ ಎಂಬುದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 7 ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಉಪಯುಕ್ತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದರು.
ತಂದೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟ ಬೆನ್ ಕರನ್
ಬೆನ್ ಕರನ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಟಾಮ್ ಕರನ್ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವ ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೆನ್ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಗೆ ತೆರಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು.
2024 ರಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಗೆ ಬಂದ ಬೆನ್, ಅಲ್ಲಿನ ದೇಶೀಯ ತಂಡ ಪರ ಆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಮೂಲತಃ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಅವರ ಮಾತೃಭೂಮಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ತಂದೆ ಕೆವಿನ್ ಕರನ್ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದು, ದೇಶದ ಪರ ಹಲವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಬೆನ್ ಕರನ್ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಸಾಗಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.