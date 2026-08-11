ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ಬದಲು ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ರನ್ನು ಆಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಲೆ ಪಿಚ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವ ಸರ್ಫರಾಜ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತ ಎಂದು ಕೈಫ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜುರೆಲ್ ಅವರ ಕಳಪೆ ಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ಈ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಗಾಲೆ: ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟರ್ ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ಬದಲು ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಲೆ ಪಿಚ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರೇ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಕೈಫ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಸರ್ಫರಾಜ್ ಪರ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ ಕೈಫ್
ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಬದಲಿಗೆ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. "ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಇರುವ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜುರೆಲ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ, ನನ್ನ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ಅಥವಾ ಆರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಪಿನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಫರಾಜ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ. ಸ್ವೀಪ್, ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಐದನೇ ದಿನ ಪಿಚ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುವಾಗ, ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಸರ್ಫರಾಜ್ರಂತಹ ಆಟಗಾರ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಬಲ್ಲ" ಎಂದು ಕೈಫ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ಸದ್ಯ ಕಳಪೆ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವುದನ್ನೂ ಕೈಫ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಲೆವೆನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜುರೆಲ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ 18 ರನ್ ಮಾತ್ರ. ಜುರೆಲ್ ಇದುವರೆಗೆ 10 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 34.14ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 478 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತ, 2024ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್, ಆಡಿದ 6 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿಂದ 37.10ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 371 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಗಳಿಸಿದ 150 ರನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂದು ಶತಕ ಮತ್ತು ಮೂರು ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಸರ್ಫರಾಜ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಡುವಿನ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಗಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಸದ್ಯ, ಮಿಡಲ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಮತ್ತು ಜುರೆಲ್ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎದುರಿನ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಭಾರತ ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡ ಹೀಗಿದೆ:
ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಕೆ ಎಲ್ ರಾಹುಲ್, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್(ನಾಯಕ), ರಿಷಭ್ ಪಂತ್, ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್/ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ, ಸಾರಾನ್ಶ್ ಜೈನ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್, ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಗುರ್ನೂರ್ ಬ್ರಾರ್.