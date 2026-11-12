ಅದ್ಭುತ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿರುವ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೂ ಮಾನವೀಯ ಕೆಲಸಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದ ಮನೆಯ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೇರಳದ ಕುಟುಂಬವೊಂದರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿರುವ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೂ ಮಾನವೀಯ ಕೆಲಸಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದ ಮನೆಯ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೇರಳದ ಕುಟುಂಬವೊಂದರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರ 32ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದೇ ಅವರ ತಾಯಿ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮನೆಯ ಕೀಲಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದು, ಈ ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆಗೆ ಕೊನೆ ಹಾಡಿದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್
ಕೇರಳದ ಈ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದೆ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮನೆಯ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನೇ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಕೊನೆಗೂ ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಭಾಗ್ಯ ಒದಗಿದೆ. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಈ ಕುಟುಂಬದ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಿ ಮನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀ ಧನ್ಯಾ ಹೋಮ್ಸ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದ ಮನೆ ಇದೀಗ ಸುಂದರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದ ಸಂತಸಕ್ಕೆ ಪಾರವೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ.
ತಾಯಿ ಕೈಯಿಂದ ಮನೆಯ ಕೀಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಭಾವುಕರಾದ ಮಹಿಳೆ
ನವೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರ 32ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಈ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಂಜು ಅವರ ತಾಯಿ ಸ್ವತಃ ಮನೆ ಮಾಲೀಕ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹೊಸ ಮನೆಯ ಕೀಲಿಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೀಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮಹಿಳೆ ತಮ್ಮ ಸಂತಸ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ನಾವು ಈ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿ 10.5 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಮನೆ ಎಂದಾದರೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕನಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ” ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
“ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸದಾ ಋಣಿಯಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸಹಾಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಾಧನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಸಂಜು
ನವೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ತಮ್ಮ 32ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲುವಿನ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ಟೂರ್ನಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಜು, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದ ಮನೆಯ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯ, ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷತೆ ನೀಡಿದೆ.
ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇದು ಕೇವಲ ಮನೆಯ ಕೀಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಕ್ಷಣವಲ್ಲ; ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆ, ನಿರಾಸೆ ಮತ್ತು ಆತಂಕದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮದೇ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕುವ ಕನಸು ನನಸಾದ ದಿನ. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರ ಈ ಮಾನವೀಯ ನಡೆಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದಲೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.