ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಾಯಕ ಟೆಂಬಾ ಬವುಮಾ 334 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 179 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಸರೆಯಾಯಿತು.
ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಆಟದ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ಟೆಂಬಾ ಬವುಮಾ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 179 ರನ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಆಟ!
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿಭೆಯ ಜೊತೆಗೆ ತಾಳ್ಮೆ, ಸರಿಯಾದ ತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೂ ಮುಖ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟೆಂಬಾ ಬವುಮಾ ಅವರ ಆಟ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಶ್ರೇಷ್ಠ 179 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬವುಮಾ, ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಪ್ರಭಾವವಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಬವುಮಾ ಅವರ ಅಮೋಘ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಗ್ಕೆಬರ್ಹಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ತಂಡ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬೇಗನೆ ಪತನಗೊಂಡು 110 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆರು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಬವುಮಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟವಾಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದರು.
334 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಅವರು 18 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ನೆರವಿನಿಂದ 179 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 2023ರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಗಳಿಸಿದ್ದ 172 ರನ್ಗಳೇ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಜಾನ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮರ್ ಜೊತೆ ಮಹತ್ವದ ಜೊತೆಯಾಟ
ಬವುಮಾ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಸೈಮನ್ ಹಾರ್ಮರ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯೂ ನೆರವಾಯಿತು. ಜಾನ್ಸನ್ 85 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಹಾರ್ಮರ್ 82 ರನ್ಗಳ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ಜಾನ್ಸನ್ ಜೊತೆ ಏಳನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 132 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದ ಬವುಮಾ, ನಂತರ ಹಾರ್ಮರ್ ಜೊತೆ ಎಂಟನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 183 ರನ್ ಸೇರಿಸಿದರು. ಈ ಜೊತೆಯಾಟಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಹೊರತಂದು ಬಲವಾದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದವು. ತಂಡವು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 425 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು.
ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ
ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಬವುಮಾ, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ದೇಹದ ಚಲನವಲನವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ಚೆಂಡನ್ನು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಆಡುವುದು ಸಚಿನ್ ಅವರಿಂದ ಕಲಿತ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಬವುಮಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ತಾವು ಎತ್ತರದ ಆಟಗಾರರಲ್ಲದ ಕಾರಣ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಕಡಿಮೆ ಚಲನೆಯಲ್ಲೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸಚಿನ್ ಅವರ ಆಟದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಅಂಶಗಳು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ನೆರವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಾತಿನ ಸಾರ.
ಒತ್ತಡದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟ
ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದ ಬವುಮಾ, ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬಲಿಷ್ಠ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಡೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ದೀರ್ಘ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ್ದು ಅವರ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿತು.
ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಖಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಕ್ಕೂ ಮಹತ್ವದ ನೆರವು ನೀಡಿತು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜರಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು, ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಟಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬವುಮಾ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.