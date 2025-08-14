Arjun Tendulkar Saaniya Chandok Engagement: ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಪುತ್ರ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರು 25ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾನಿಯಾ ಚಾಂದೋಕ್ ಜೊತೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದ ದಂತಕಥೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಖಾಸಗಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾನಿಯಾ ಚಾಂದೋಕ್ ಜೊತೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ( Arjun Tendulkar Saaniya Chandok Engagement ) ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಸಾನಿಯಾ ಚಾಂದೋಕ್ ಅವರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗೋವಾ ಪರ ಆಡುವ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಕಳೆದ ಐದು ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಅರ್ಜುನ್, ಸಾನಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವು ಖಾಸಗಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಗಮನದಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಚಾಂದೋಕ್ ಕುಟುಂಬದ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರು ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಆಚರಣೆಗಳ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾನಿಯಾ ಚಾಂದೋಕ್ ಯಾರು?
ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಸಾನಿಯಾ ಚಾಂದೋಕ್ ಜೊತೆಗಿನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ವರದಿಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ X (ಹಿಂದಿನ ಟ್ವಿಟರ್) ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಸಾನಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾನಿಯಾ ಚಾಂದೋಕ್ ಮುಂಬೈನ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು, ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಕುಟುಂಬದ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಚಾಂದೋಕ್ ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉದ್ಯಮಿ, ಗ್ರ್ಯಾವಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರವಿ ಘೈ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು. ಗ್ರ್ಯಾವಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಟರ್ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೂಕ್ಲಿನ್ ಕ್ರೀಮರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದರೂ, ಸಾನಿಯಾ ಚಾಂದೋಕ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ (ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ), ಚಾಂದೋಕ್ ಅವರನ್ನು ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಾವ್ಸ್ ಪೆಟ್ ಸ್ಪಾ & ಸ್ಟೋರ್ LLP ನಲ್ಲಿ 'ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಪಾಲುದಾರ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ' ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಾನಿಯಾ ಚಾಂದೋಕ್ ಅವರ ಅಜ್ಜ ರವಿ ಘೈ, ಇಕ್ಬಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಘೈ ಅಥವಾ IK ಘೈ ಅವರ ಪುತ್ರ, ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನ ಐಕಾನಿಕ್ ಮೆರೈನ್ ಡ್ರೈವ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇಂಟರ್ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ನ ಹಿಂದಿನ ದಾರ್ಶನಿಕರಾಗಿದ್ದರು. ತನ್ನ ತಂದೆಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ರವಿ ಘೈ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರದ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು.
ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಸಾನಿಯಾ ಚಾಂದೋಕ್ ಜೊತೆಗಿನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ವರದಿಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ಸಾನಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿದರು.
ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೀವನ ಹೇಗಿದೆ?
ಇದೀಗ ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ 2022 ರಿಂದ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗೋವಾವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, 2020/21ರ ಸೀಸನ್ ನಂತರ ತಮ್ಮ ತವರು ರಾಜ್ಯ ತಂಡವಾದ ಮುಂಬೈಯನ್ನು ತೊರೆದ ನಂತರ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ವಿರುದ್ಧ ಗೋವಾ ಪರ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು, ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅವರ ತಂದೆ ಮತ್ತು ದಂತಕಥೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತನ್ನ ತಂದೆಯಂತಲ್ಲದೆ, ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು, ಎಡಗೈ ಮಧ್ಯಮ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ 23.13 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಶತಕ ಮತ್ತು ಎರಡು ಅರ್ಧಶತಕ ಸೇರಿದಂತೆ 532 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 33.51 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 3.31 ರ ಎಕಾನಮಿ ದರದಲ್ಲಿ 2 ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ 37 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ IPL ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.